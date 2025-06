To fans så Champions League-finalen gratis ved å gjemme seg i et toalettskap i 27 timer

HQ

Hvor mye ville du betalt for å se Champions League-finalen live på et stadion? Fans som dro til Allianz Arena i München for å se PSG knuse Inter kan ha betalt hundrevis av euro, ettersom prisene varierte mellom 180 euro og 950 euro. Men et par belgiske fans klarte tilsynelatende å se kampen uten å betale noe som helst... ved å gjemme seg inne på et toalett.

Det er ikke første gang denne fremgangsmåten brukes, og det blir helt sikkert ikke den siste, men UEFA vil kanskje vurdere å øke sikkerhetstiltakene etter at en video på TikTok gikk viralt og viste nøyaktig hvordan de gjorde det: De kom inn på stadion med arbeidsvester, til og med uten skilt, og gjemte seg deretter inne i et toalettskap med et hjemmelaget skilt der det sto "ureglementert".

Det vanskeligste var å vente i 24 timer, nesten uten søvn, siden skapet var for lite for to personer og lyset var på hele tiden. De spilte noen spill på telefonene sine for å slå i hjel tiden, men prøvde å være stille, forteller de to fansen, Neal Remmerie og Senne Haverbeke, til VRT News (via BBC Sport).

Da fansen faktisk var på vei inn på stadion, forlot de toalettskapet og "så nøye på hvilken sikkerhetsvakt som var minst oppmerksom", med mat i hendene, for å finne et sete. "PSG vant 5-0, og vi var også i supporterseksjonen til vinnerlaget. Det var den vakreste fotballkampen vi noen gang har sett", sa de.