Et PS5-spill som kanskje har gått under radaren hos mange er The Pathless, et nydelig spill fra skaperne av Abzû, nemlig Giant Squid. Spillet har hittil kun vært tilgjengelig digitalt, men nå, takket være et samarbeid med iam8bit, har spillet fått ikke bare en, men to fysiske utgaver (en Day One Edition og en iam8bit Exclusive Edition) på PlayStation 5.

Flere detaljer om utgavene finner du nedenfor:

Day One Edition





PlayStation 5 physical edition



Includes six premium art cards



Available starting today at global retailers via distribution from Skybound Games



iam8bit Exclusive Edition