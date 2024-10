To grunner til at Vini Jr. ikke vant Ballon d'Or (og en konspirasjon som ikke gir mening)

HQ

Hvorfor vant ikke Vinícius Júnior Ballon d'Or når han så ut til å være favoritten? I månedsvis har pressen (og for det meste spansk presse) innbilt Real Madrid og deres fans at seieren hans var sikker, men til slutt ble han nummer to, og tapte for Rodri.

For Real Madrid er dette en mangel på respekt for klubben, sier en talsperson til El País. Kilder nær Vini Jr. sier at han er veldig sint (han avlyste en fest der Nike skulle kunngjøre nye Nike spesialutgaver av joggesko - det samme merket som også representerer Rodri - og skrev på Twitter at"han ville gjort det 10 ganger igjen hvis han måtte".

Men hva var det som førte til at Rodri ble valgt fremfor Vini? Det ser ut til at det var to hovedgrunner bak avgjørelsen. Den ene er rent sportslig: Han var god i Real Madrid, nøkkelen til seier i LeLiga og Champions League, men ikke så god i CONMEBOL Copa América, der Brasil tapte i kvartfinalen.

På den annen side tapte Manchester City Champions League for Real Madrid, men vant Premier League, og Rodri hjalp Spania til UEFA Euro Cup, der han ble kåret til turneringens mest verdifulle spiller. Så når det gjelder titler, står de likt.

Klasse og fair play: et kriterium som kunne ha skadet Vini

Og så er det fair play og klasse på banen, ett av tre hovedkriterier France Football ber velgerne vurdere. Det er velkjent at Vini jr. ikke akkurat er noe forbilde på banen, der han ofte krangler og hetser rivalene. Det er også rimelig å si at mange rivaler utnytter Vinis temperament og aktivt prøver å provosere ham. Han blir også utsatt for mange rasistiske fornærmelser, men noen kritikere hevder at han urettmessig har reist seg som en talsmann mot all rasisme og derfor forsterker deres fornærmelser mot ham.

Resultatet er en ond sirkel som 24-åringen kanskje aldri kommer ut av, med like mange tilhengere som hatere som fyrer opp under egoet hans og lar arrogansen overskygge talentet hans. På den andre siden har vi Rodri, en spiller som alle beundrer for sitt harde arbeid og sin ydmykhet, og som gjemmer seg unna offentligheten så mye som mulig.

Real Madrid insisterer på konspirasjonen: Hvis det ikke var Vini, burde det ha vært Carvajal

Real Madrid mener imidlertid at det er en "boikott" mot klubben, og rettferdiggjør dermed sin egen boikott til seremonien, selv om de likevel vant prisene (for beste klubb og beste trener for Ancelotti) og hadde fire spillere blant topp 10.

"Den virkelige feilen var ikke å ikke gi den til Vini, men å bruke de samme kriteriene, at de ikke ga den til Carvajal", sier en talsperson til El País. Hvis det handler om å legge sammen titler, hadde Carvajal flere enn noen (LaLiga, Champions League og Europacupen) og scoret til og med i Champions League-finalen. "Dani visste at han ikke var med i kampen, men nå er det han som er virkelig såret".

Ballon d'Or er ren og gjennomsiktig: en velger forklarer hvordan den blir laget

Selv om Real Madrid ikke direkte peker fingre, er det tydelig at de tror det hele er en konspirasjon orkestrert av UEFA, som støtter kåringen. Alfredo Relaño, den spanske velgeren i år, avviser den teorien selv om han stemte på Vini fremfor Rodri, og i et intervju med den spanske radiostasjonen COPE forklarte han at stemmene er rene og at de ikke mottar noen ordre.

"Jeg har til og med sett avisforsider som hevdet at Vinícius ville bli vinneren allerede før jeg selv hadde stemt", fortalte han. Han forklarte at bare 100 journalister har lov til å stemme, én per land, og at avstemningen ble avsluttet 30. september.

Han forklarte også at informasjonen om hvilke spillere som har stemt på hver journalist, blir offentliggjort noen dager senere. Hvem som helst kan gjøre regnestykket senere.

Det kan diskuteres om en pris som Ballon d'Or, som individualiserer en lagidrett, ikke gir så mye mening. Hvert år legger France Football til flere kategorier (som beste trener som debuterte i år, beste klubb for tre år siden eller den humanitære Sokrates-prisen, som ble vunnet av ingen ringere enn Vini i fjor) i et forsøk på å gi seremonien mer innhold. Men det finnes ingen bevis for at prisen er rigget.

Dessuten har UEFA, som Real Madrid er på kant med på grunn av Super League-saken, kun sponset arrangementet. Med andre ord er en konspirasjon mot en bestemt klubb eller spiller utelukket: Hvis Rodri vant, er det fordi de fleste journalistene foretrakk ham fremfor Vini.