To hemmelige nivåer har blitt låst opp i Tetris Effect: Connected for å feire Apple TV+-filmen

Nylig debuterte Tetris-filmen på Apple TV+ slik at fansen kunne oppleve den ville historien om hvordan spillet ble et globalt fenomen. For å markere dette har Tetris Effect: Connected nå gitt ut et par hemmelige nivåer å utforske og fordype seg i.

1984- og 1989-nivåene har blitt låst opp for alle spillere i en begrenset periode, noe som betyr at du ikke lenger trenger å nå et visst nivå eller måtte skrive inn en hemmelig kode for å kunne spille dem.

Hvert av nivåene kan spilles av i Effect Modes under Marathon, Chill Marathon, Quick Play og Mystery, men vil ikke være tilgjengelige i Zone Marathon.

Kommer du til å spille på begge nivåene?