To jødiske menn har blitt knivstukket i London, og det er erklært terrorhendelse

HQ

To menn har blitt knivstukket i Golders Green-området i London sent om morgenen 29. april, og hendelsen i seg selv anses som en terrorhandling. Ifølge Sky News er de to ofrene en mann i 70-årene og en annen mann i 30-årene, og det som forbinder de to er deres religion, ettersom begge er jødiske.

Den mistenkte som antas å ha begått disse avskyelige handlingene, er en 45 år gammel mann, som siden har blitt identifisert som en person med en "historie med alvorlig vold og psykiske problemer", som Metropolitan Police Commissioner, Mark Rowley, forklarer.

The Met Police har til og med oppgradert hendelsen fra et enkelt knivstikkingsangrep til en terrorhendelse, og assisterende politidirektør Laurence Taylor bemerker at det nå er et "høyt spesialisert" team av antiterrorister som samarbeider med politiet for å forstå hva som skjedde, og "om dette angrepet var bevisst rettet mot det jødiske samfunnet i London".

Ofrene er brakt til sykehus, og den mistenkte er pågrepet etter å ha forsøkt å utøve vold mot politibetjenter på stedet. Men dette er tilsynelatende bare begynnelsen på situasjonen, ettersom statsminister Keir Starmer har innkalt til et hastemøte i COBRA for å reflektere over hendelsen, samtidig som en Iran-tilknyttet islamistisk gruppe (Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia) aktivt har tatt på seg ansvaret for knivstikkingen.