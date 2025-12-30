To kinesiske flyselskaper planlegger kjøp av Airbus-fly til en verdi av 8,2 milliarder dollar

HQ

Kinesiske Spring Airlines og Juneyao Airlines har kunngjort planer om å kjøpe henholdsvis 30 og 25 jetfly i Airbus A320-familien til en samlet verdi av opptil 8,2 milliarder dollar til listepriser.

Forhandlingene mellom Airbus og China

Leveranser for begge ordrene er planlagt å finne sted i grupper fra 2028 til 2032, ifølge innleveringer til Shanghai-børsen.

Spring Airlines, et lavprisselskap, har til hensikt å kjøpe 30 A320neo-fly, mens Juneyao Airlines har signalisert at de har til hensikt å anskaffe 25 jetfly. Begge avtalene må fortsatt godkjennes av myndighetene før de kan sluttføres.

Kunngjøringene kommer midt i pågående forhandlinger mellom Airbus og Kina, ettersom flyprodusenten arbeider for å sikre seg større ordrer. Tidligere i år godkjente Kina leveringen av 120 tidligere bestilte jetfly, selv om nye storstilte avtaler fortsatt er under diskusjon.