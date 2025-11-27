To måneder etter at han la opp, blir den tidligere syklisten Geraint Thomas utnevnt til rittdirektør i Ineos Grenadiers

HQ

Geraint Thomas, den tidligere proffsyklisten som la opp for bare to måneder siden i en alder av 39 år, har blitt utnevnt til rittdirektør for sykkellaget Ineos Grenadiers. Laget kunngjorde utnevnelsen i morges, og fremhever "lagets langsiktige forpliktelse til å bygge innenfra".

"Dette laget har vært mitt hjem siden dag én, og å gå inn i denne rollen føles som et naturlig neste steg" sier Thomas. "Jeg har lært så mye av menneskene rundt meg - ryttere og ansatte - og jeg ønsker nå å bygge videre på vår utrolige suksess inn i fremtiden."

Thomas vant Tour de France i 2018, i tillegg til mange andre ritt både på landevei og på velodrom: Tour of the Alps 2017, Paris-Nice 2016, E3 Harelbeke 2015, Tour de Suisse 2022, og tre verdensmesterskap på bane (2007, 2008 og 2012) og to OL-medaljer i 2008 og 2012.

I fjor la han opp i Tour of Britain, som ble avsluttet i hans egen by, Cardiff, og hvor han ble hyllet som en av de beste walisiske idrettsutøverne gjennom tidene. "The Grenadiers vil fortsette å sykle med målbevissthet, ydmykhet og en forpliktelse til å bli best - og jeg gleder meg til å være med på å forme den fremtiden", sier Geraint.