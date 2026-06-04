To menn er arrestert etter de siste protestene i nærheten av åstedet for drapet på Henry Nowak

HQ

Portswood-området i Southampton er fortsatt preget av uro og opptøyer etter drapet på 18 år gamle Henry Nowak.

Den unge mannen ble arrestert av lokale myndigheter til tross for at han fortalte politibetjentene at han nettopp hadde blitt knivstukket av Vickrum Digwa, som feilaktig hevdet at han var utsatt for et rasistisk angrep. Nowak ble lagt i håndjern og etterlatt uten behandling mens han lå døende i gatene, alt mens Digwa bar på den store kniven han brukte mot Nowak, og hevdet at han trengte våpenet av religiøse grunner. Alt dette ble fanget opp av kameraene til politibetjentene på stedet, noe som siden har ført til uro og omfattende opptøyer, også i natt.

Ifølge BBC News brøt det ut opptøyer om kvelden 3. juni, der 11 politibetjenter og en politihund ble skadet, og to menn ble arrestert for sine handlinger, deriblant en 50-åring fra Gosport-området for å ha overfalt og slått en utrykningsarbeider, og en 44-åring fra Southampton for voldelig uorden og besittelse av et angrepsvåpen. De to mennene vil møte i Southampton Magistrates' Court i dag.

Nowak-saken har ført til at drapet på den unge mannen har satt i gang en rekke diskusjoner over hele Storbritannia om hvordan politiet utfører sine operasjoner. Digwa har siden blitt fengslet og dømt til en minstetid på 21 år, og dommen ble avsagt 1. juni.