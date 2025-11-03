To menn siktet for potensielt terrorangrep i Michigan i Halloween-helgen

HQ

USAs føderale påtalemyndighet har siktet to menn i Michigan i forbindelse med det myndighetene beskriver som et ISIS-inspirert komplott for å gjennomføre et angrep i USA, ifølge rettsdokumenter som ble offentliggjort mandag.

De mistenkte, Mohmed Ali og Majed Mahmoud, skal ha kjøpt skytevåpen (inkludert AR-15-lignende rifler) de siste månedene og diskutert et angrep på nettet, heter det i FBI affidavit. Begge mennene står overfor føderale anklager om forsøk på eller konspirasjon om å overføre skytevåpen og ammunisjon med den hensikt å støtte terrorisme, nærmere bestemt Den islamske staten (IS).

Myndighetene sier at angrepet kan ha vært planlagt til halloween-helgen

Ifølge påtalemyndigheten var de to en del av en gruppe på fem personer, som inkluderte minst én mindreårig, som brukte krypterte meldingsplattformer og sosiale medier til å dele IS-propaganda og oppfordre til voldelige handlinger. Bare Ali og Mahmoud har blitt siktet så langt.

Etterforskerne hevder at begge mennene trenet på skyting på skytebaner i ukene før det planlagte angrepet og hadde satt 31. oktober (halloween) som den potensielle datoen. Ingen spesifikke mål ble identifisert i dokumentene.

FBI-direktør Kash Patel sa på fredag i et innlegg på X (tidligere Twitter) at myndighetene hadde sporet et potensielt angrep planlagt for Halloween-helgen, en dag før de to mennene formelt ble siktet.