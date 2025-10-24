To millioner spillere har allerede forhåndsregistrert sin interesse for Resident Evil: Survival Unit

Vi er en uke unna november, og dermed går vi inn i årets nest siste måned. 2025 nærmer seg med stormskritt, og til tross for dette har Capcom og medutvikler Joycity Corporation og utgiver Aniplex Inc. ennå ikke avslørt den spesifikke datoen for når Resident Evil: Survival Unit vil lanseres på mobile enheter.

Spillet er fortsatt satt til å lanseres på en ubestemt dato i 2025, og interessen blant fansen er tilsynelatende stor, ettersom det nettopp har blitt avslørt at det nå har passert to millioner forhåndsregistrerte spillere. Dette betyr at spillet har knust forhåndsregistreringsarrangementet, da det var begrenset til bare en million spillere.

Når det gjelder hva du kan forvente av dette spillet, er synopsis skissert som sådan: "Resident Evil Survival Unit tilbyr en ny strategisk opplevelse skreddersydd for mobile enheter. Spillet blander tilgjengeligheten til mobilspill med dybden i sanntidsstrategi, slik at spillere over hele verden kan koble seg sammen og konkurrere i et nytt overlevelsestemaeventyr i Resident Evil-universet."

Vi får utvilsomt en fast oppdatering om lanseringen snart, forutsatt at spillet fortsatt kommer ut i 2025 og ikke blir forsinket til 2026 - året for Resident Evil Requiem.