To mistenkte arrestert i forbindelse med Louvre-ranet

Vi har nettopp fått nyheten om at fransk politi har arrestert to mistenkte som antas å være involvert i det nylige tyveriet av flere juveler fra Louvre-museet, ifølge Le Parisien. Arrestasjonene skal ha funnet sted sent lørdag, en uke etter at gruppen brøt seg inn i museet før åpningstid og rømte med de verdifulle smykkene. Dette er en sak som har fått stor oppmerksomhet i Frankrike og resten av verden. Hva synes du om Louvre-kuppet? Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!