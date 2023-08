To nye animerte Pokémon-serier på vei

Selv om søkelyset vanligvis er rettet mot videospill, ble det også vist to nye animasjonsserier på Pokémon Presents. Og selv om vi alle forventet nyheter om Pokémon Concierge eller den europeiske premieren på Pokémon Horizons (hovedserien etter Ash Ketchums pensjonering), dukket ingen av delene opp i sendingen.

Pokémon: Path to the Peak

Derimot fikk vi vite utgivelsesdatoen for en ny animert miniserie ved navn Pokémon: Path to the Peaksom vises for første gang på helgens Pokémon World Championships i Yokohama i Japan.

Serien følger Ava og hennes Oddish når de begir seg inn i en verden av Pokémon Trading Card Game -konkurranser. Den globale premieren finner sted fredag 11. august på den offisielle Pokémon YouTube-kanalen.

Pokémon: Winds of Paldea

Den andre anime-serien om lommemonstrene vil utelukkende bli distribuert på nettet og har fått tittelen Winds of Paldea. Tre Academy studenter, Ohara, Ariki og Omahr, begir seg ut på et lignende eventyr som hovedpersonen vår i Pokémon Scarlet and Violet. Hvert av dem inneholder en av de nåværende niendegenerasjonsstarterne, så det virker som noe som er ment å øke Switchs spektakulære spillsalgstall ytterligere.