To nye elbiler lagt til i Gran Turismo 7

HQ

Polyphony Digital og Sony har gode nyheter til oss i dag, og kunngjør at to nye elektriske biler har blitt lagt til i Gran Turismo 7. Den første er AFEELA Prototype 2024 og den andre er den eksklusive Škoda Vision Gran Turismo, som beskrives som følger:

"Med utgangspunkt i den rike arven fra Škoda Motorsport har Škoda Design Team skapt en visjonær studie av en enseters, helelektrisk racingkonseptbil: ŠKODA Vision Gran Turismo. Konseptbilen er laget eksklusivt for Gran Turismo, og er Škodas første deltakelse i Gran Turismo-serien. Inspirert av racerbilen Škoda 1100 OHC Spyder fra 1957, et kjøretøy som opprinnelig ble utviklet for det prestisjetunge 24-timersløpet på Le Mans, er Vision Gran Turismo en moderne hyllest til denne legendariske racerbilen og lover en oppslukende og responsiv kjøreopplevelse."

Hvis du foretrekker noe mer fossilt blir Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe fra '70 også lagt til i spillet sammen med nye World Events og mer. Sjekk ut videoen nedenfor for å se det nye innholdet.