To nye Evil Dead-filmer er nå under utvikling

Etter fjorårets store suksess Evil Dead Rise er det bekreftet at to nye filmer i serien er under utvikling.

Den første av disse filmene vil bli regissert av Sébastien Vaniček (Infested), og den andre vil bli skrevet og regissert av Francis Galluppi (The Last Stop in Yuma Country).

Deadline bemerker at den sistnevnte av disse filmene er: "beskrevet som en original historie som Galluppi utviklet og brakte til Raimi og teamet. Ingen ord om et plott eller hvem som skal produsere, da det er tidlige dager her."

På samme måte er det få detaljer om handlingen i Sébastien Vaničeks Evil Dead-film, men å vite at vi har to på vei er absolutt spennende nyheter.