To nye Sonic the Hedgehog-Legosett har blitt avduket

Under den nylige Sonic Central Showcase kom Sega og Lego sammen for å avsløre to nye sett basert på den berømte blå pinnsvinet. Begge settene er designet for yngre folk, kommer til et rimeligere prispunkt og vil debutere når vi går inn i det nye året.

Det første settet er kjent som Sonic's Campfire Clash, og er et 177-delers sett til £17.99 / €19.99 hvor Sonic beskytter en Chaos Emerald fra en G.U.N. Beetle og G.U.N. Hunter. Dette settet vil inneholde en Sonic minifigur.

I henhold til det andre settet er dette kjent som Super Shadow vs. Biolizard og er et sett med 419 deler som vil koste £39.99 / €44.99. Mens navnet er ganske selvforklarende for denne, kan alle som leter etter en mer fullstendig beskrivelse se settets fullstendige sammendrag nedenfor:

"Super Shadow vs. Biolizard gir fansen den mektige utfordringen med å forsvare romkolonien ARK fra Biolizard. Ved hjelp av Super Sonic, Super Shadow og fartskulekasteren skal du finne Biolizards svake punkter, samtidig som du prøver å unngå hans piggkastere og kraftige kjever og hente Chaos Emerald før det er for sent. Det eneste spørsmålet som gjenstår er hvem som er raskest, Super Shadow eller Super Sonic?"

Dette er en annonse:

Begge settene lanseres 1. januar 2025. Kommer du til å kjøpe et av dem?