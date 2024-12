To skuespillere har bestemt seg for å lage en fullskala oppsetning av Hamlet helt og holdent i Grand Theft Auto V

"Å være eller ikke være, det er spørsmålet." Alle kjenner dette berømte Shakespeare-sitatet selv om man aldri har lest eller sett en forestilling eller filmversjon av Hamlet, men kanskje vil yngre mennesker rundt om i verden bli mer kjent med det historiske verket i fremtiden, ettersom et par skuespillere har bestemt seg for å adaptere og fremføre Hamlet helt og holdent på Grand Theft Auto V.

Prosjektet er kjent som Grand Theft Hamlet og er utviklet, skapt og regissert av Pinny Grylls og Sam Crane, med Mark Oosterveen tilknyttet som medforfatter og regissør. Filmen har overraskende nok allerede fått mye kritikerros, og nok oppmerksomhet og støtte til at den til og med har fått et kinovindu, som starter i dag, 6. desember.

Filmens beskrivelse legger til: "Hvorfor ikke iscenesette Hamlet inne i spillet? Vel, det er flere grunner til det, først og fremst at de fleste i spillet er ute etter morderisk ødeleggelse, ikke høflig verdsettelse av en teateroppsetning. Men var ikke teater en like farlig og bråkete virksomhet på Shakespeares tid, og er ikke Hamlet, et stykke om hevn, det perfekte valget for dette stedet?"

Det nevnes også hvordan GTA V har blitt brukt som et kreativt medium: "Det filmatiske potensialet i Los Santos er umiddelbart tydelig, med det glitrende, utrolig detaljerte bybildet og det omkringliggende landskapet, den strålesporede gjengivelsen av lys, værsystemer i stadig endring og intrikat lyddesign. Ved å bruke mobilkameraet i spillet kunne vi ta intime nærbilder og filmatiske panoreringer over landskapet - noe som gjorde det mulig å skape et mer filmatisk visuelt språk og øyeblikk av patos, følelser og lyrikk i kaoset og volden i dette uoppdagede landet."

Du kan se en trailer for Grand Theft Hamlet nedenfor, og til og med se den på utvalgte kinoer fra og med i dag.

