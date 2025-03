To slag fra Indian Wells: Paula Badosa og Nick Kyrgios ute på grunn av skader

HQ

Et regnfullt Indian Wells, der flere kamper måtte avbrytes på grunn av værforholdene, har vinket farvel til to av de mest lovende stjernene: Paula Badosa og Nick Kyrgios, på grunn av skader. Badosa, som vant Indian Wells i 2021, den største turneringen i karrieren hennes, kom seg ikke raskt nok tilbake fra ryggskaden hun pådro seg i Mexico forrige uke og måtte gi seg på grunn av smerter.

"Jeg er veldig lei meg for å trekke meg fra en av favoritturneringene mine. Jeg prøvde til siste øyeblikk å spille. Jeg er veldig lei meg og kommer forhåpentligvis tilbake neste år!", sa spanjolen i en uttalelse delt av turneringen. Hennes plass i turneringen har blitt fylt av Eva Lys. Badosa pådro seg en ryggskade som nesten satte en stopper for karrieren i 2023, men kom seg tilbake og ble kåret til WTAs comebackspiller i 2024, og nådde til og med sin første semifinale i en major i Australia i år.

Nick Kyrgios led en lignende skjebne: Australieren spilte knapt i halvannet år på grunn av skade. Han kom tilbake på banen i år, og testet kreftene mot Botic Van de Zandschulp, men han måtte trekke seg fra kampen da han lå under 7-6(7), 3-0 på grunn av smerter i håndleddet, noe som førte til at han begynte å gråte. Det er frykt for at dette kan være slutten på karrieren hans, ettersom han ikke har kommet seg etter skaden han pådro seg for over to år siden.

Det betyr at nederlenderen Van de Zandschulp blir den første rivalen til Novak Djokovic i hans debut i andre runde, en gang i helgen. Tidspunktene for kampene i andre runde (runde 64) er ikke bekreftet, og det vil avhenge av været, noe som førte til at noen kamper ble utsatt, inkludert kampen mellom Quentin Halys og Pablo Carreño, som var 6-3, 4-1 for den franske spilleren, som sannsynligvis vil være Alcaraz første rival i helgen.