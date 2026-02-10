To store NBA-bråk på én dag: Kampen mellom Hornets og Pistons endte i knyttneveslagsmål

HQ

En NBA-kamp mellom Charlotte Hornets og Detroit Pistons endte med et stort slagsmål som endte med at fire spillere ble utvist, da kampen inkluderte slag og hodestøt. Det hele startet da Jalen Duren fra Pistons ble foulet av Moussa Diabate fra Hornets. De begynte å krangle, noe som raskt utviklet seg til et slagsmål, der Diabete slo flere slag mot Duren, men heldigvis var det ingen som traff fullt ut.

Situasjonen var ute av kontroll i 20 sekunder, da flere spillere og trenere sluttet seg til slagsmålet. Diabete og Duren ble utvist, og det samme ble Isaiah Stewart fra Pistons og Miles Bridges fra Hornets.

Til tross for bråket slo Detroit Pistons Charlotte Hornets på bortebane, 110-104, og de er fortsatt i toppen av Eastern Conference, med 39 seire og 13 tap, et radikalt skifte sammenlignet med for to år siden, da de endte sist. Hornets ligger på tiendeplass, med 25 seire og 29 tap.

Ikke sesongens første håndgemeng ... ikke engang dagens, da et nytt slagsmål brøt ut i kampen mellom Minnesota Timberwolves og Atlanta Hawks, der Timberwolves vant 138-116, med to utviste spillere, Naz Reid og Mouhamed Gueye, og en annen, Jock Landale, med noen skrammer etter at han ble fanget i midten.