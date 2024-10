To the Moon er nå på PlayStation og Xbox

HQ

I 2011 lanserte Freebird Games sitt kritikerroste rollespill To the Moon til PC, og ni år senere bestemte de seg for å la Switch-publikummet få glede av eventyret også. Nå har de bestemt seg for at enda flere skal få den samme muligheten, og har derfor lansert det til både PlayStation og Xbox.

Eventyret er blottet for kamphandlinger og følger Dr. Rosalene og Dr. Watts, som hjelper svært gamle og døende med å få hukommelsen erstattet, slik at de kan se tilbake på det livet de skulle ønske de hadde levd. I spillet får de en ny pasient, og vår jobb er å jobbe oss gjennom lag på lag av hans mange minner.

Se lanseringstraileren til To the Moon for PlayStation og Xbox nedenfor.