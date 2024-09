To the Moon kommer til PS5- og Xbox Series-konsollene neste måned

HQ

Indieutvikleren Freebird Games og utgiveren Serenity Forge har avslørt at det herlige indieeventyret To the Moon kommer til et par ekstra plattformer i år.

Mens spillet for øyeblikket er tilgjengelig på PC, Switch, iOS og Android, vil spillet snart debutere på PlayStation 5 og Xbox Series X/S-konsoller også. Vi blir fortalt i et innlegg på sosiale medier, hvor det bemerkes at utgivelsen på disse to nåværende generasjonsplattformene er satt til 8. oktober 2024.

Når det gjelder hvordan denne versjonen vil se ut for å utnytte de to konsollfamilienes styrker, blir vi lovet at den vil tilby: "4k-oppløsning med opptil 120 hz framerates og skarp oppskalering av originalens pikselkunst."

Kommer du til å sjekke ut To the Moon på PlayStation eller Xbox?