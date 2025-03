To tidløse rytmeklassikere er tilbake: Patapon 1+2 Replay kommer i juli

Det er ingen tvil om at hvis Nintendo tar farvel med utgivelser på den nåværende Nintendo Switch, så gjør de det med stil og til stående ovasjoner. De har nettopp kunngjort at to høyt elskede klassiske titler fra den gamle PSP-en vil få remastered versjoner for Nintendos konsoll. Dette er de to første Patapon-spillene, som kommer i en enkelt pakke kalt Patapon 1+2 Replay.

Disse rytmespillene ble utviklet av Bandai Namco, og oppfordret oss til å styre en hær av nysgjerrige skapninger kalt Patapon ved å spille på en tromme med en bestemt rytme for å styre dem og trykke på forskjellige knapper for å gi ulike kommandoer.

Det var veldig smart, og de var høyt elskede spill som til og med har fått sin siste hyllest i Astro Bot, så vi er glade for å kunne spille til rytmen av Pat-Pat-Pat-Pon igjen. Sjekk ut traileren nedenfor. Patapon 1+2 Replay kommer til Nintendo Switch 11. juli 2025.