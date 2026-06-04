To timers vekttrening i uken reduserer risikoen for tidlig død kraftig, viser forskning

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Løft en stor stein, så forsvinner den triste stemmen. Det har vært mantraet til mange treningsentusiaster en god stund, men ny forskning viser at det kan være mer enn bare et internettmeme. Å løfte vekter i rundt 90 minutter til to timer per uke kan ha alvorlige gunstige effekter, ifølge data fra studier som har foregått over flere tiår.

Artikkelen "Long-term resistance training with all-cause and cause-specific mortality: assessing dose-response and joint associations with aerobic physical activity" er publisert i British Journal of Sports Medicine og kan leses gratis, og belyser forholdet mellom vektløfting og helsefordeler. Det antas at vektløfting drastisk kan redusere sjansene for tidlig død, for eksempel av hjertesykdommer, hjerneslag og til og med død av nevrologiske sykdommer.

I artikkelen ble 115 834 kvinner og 31 540 menn fulgt over en periode på opptil 30 år. 35 798 dødsfall ble dokumentert i løpet av denne perioden, og de som ikke trente styrketrening sammenlignet med de som trente 90/120 minutter per uke, hadde 13 % høyere risiko for dødelighet av alle årsaker.

Hvis du allerede tilbringer mange timer på treningssenteret, ble det konstatert at det ikke er noen ekstra fordel å trene vektløfting i mer enn 120 minutter per uke. Med mindre du ønsker estetikk og styrke, altså. Redusert kreftdødelighet ble bare observert hos dem med et lavere nivå av styrketrening, men ellers er fordelene med mer trening tydelige.