To tog kolliderer nord for København, og fem personer er kritisk skadd

Fem personer er i kritisk tilstand, og minst 17 personer ble skadet i en togkollisjon mellom to lokaltog fra gul og grå linje på strekningen mellom Hillerød og Kagerup, som skjedde rundt kl. 06.30 torsdag morgen nord for København. Ulykken skjedde rundt 40 km nord for den danske hovedstaden.

Leder for brann- og redningstjenesten, Christoffer Buhl Martekilde, sa at togene frontkolliderte og "forårsaket store skader på togene, og at glasskår fløy rundt overalt". Redningstjenesten beskrev scenene inne i togene som kaotiske, og at det er tidlig å si hva som forårsaket ulykken.

17 personer ble skadet av de 38 personene som antas å ha vært inne i de to togene. Ingen er fastklemt, og alle skadde er evakuert fra stedet, ifølge Reuters.