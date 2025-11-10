Gamereactor

  Norsk

To tog krasjer i Slovakia og skader flere titalls personer

Flere titalls skadde etter at det ene toget kolliderte med bakenden på det andre i Pezinok.

HQ

To tog kolliderte i Slovakia søndag kveld da det ene toget kjørte inn i bakenden på det andre, og flere titalls passasjerer ble skadet, ifølge myndighetene. Innenriksminister Matus Sutaj Estok bekreftet at 11 personer ble innlagt på sykehus og at resten fikk mindre skader.

Ulykken skjedde langs ruten mellom hovedstaden Bratislava og Pezinok, omtrent 20 km nordøstover. Politiet sier at de foreløpige rapportene tyder på at det ikke var noen frontkollisjon eller avsporing. Til tross for personskadene har vi nettopp fått beskjed om at ingen omkom.

Andre togulykke denne måneden

Nyhetsnettstedet Aktuality.sk siterer en passasjer som beskriver ulykken som et høyt "smell". Dette er den andre togulykken i Slovakia den siste måneden; en kollisjon 13. oktober i Øst-Slovakia skadet 91 mennesker. Myndighetene fortsetter å etterforske årsaken til denne hendelsen.

To tog krasjer i Slovakia og skader flere titalls personer
To tog krasjer i Slovakia // Shutterstock

