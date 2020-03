To trailere forklarer mer om Predator: Hunting Grounds

Utvikleren Illfonic gjorde et stort vesen av seg ved å utvikle det spennende men også kontroversielle Friday the 13th: The Game, og nå legger de hånden på enda et filmikon, nemlig Predator, men denne gangen har de selveste PlayStation i ryggen.

Spillet heter Predator: Hunting Grounds, og er enda en gang et asymmetrisk multiplayer-spill hvor et lag av soldater skal utføre oppgaver mens de jages av en spiller som styrer Predator.

Spillet ankommer den 24. april, men kan prøves fra 27-29 mars. Derfor har Illfonic satt sammen to trailere som forteller hva du skal gjøre i spillet.

