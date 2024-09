To uker før utgivelsen av Neva feirer Nomada Studio tre millioner solgte enheter av GRIS

HQ

Selv om alle øyne er rettet mot Neva for Nomada Studio i disse dager, er det godt å vite at utviklerne i det Catalonia-baserte spanske studioet ikke har vendt ryggen til mesterverket som fikk dem så langt. GRIS er et av de vakreste spillene det siste tiåret, og spillere over hele verden har kunnet sette pris på den dype historien og fortellingen gjennom leken med farger og følelser i maleriene til kunstteamet ledet av Conrad Roset, kreativ leder for Neva.

Det var Roset selv som via sin Twitter/X-konto bekreftet at GRIS allerede har solgt mer enn 3 millioner enheter. Ikke dårlig for et prosjekt som kunstneren selv innrømmer at han trodde ville selge rundt 150.000, og det i sine mest optimistiske spådommer.

Nylig fikk vi på Gamereactor muligheten til å intervjue Conrad Roset igjen om Neva og utviklingen av Neva som en videreutvikling av den visuelle stilen til GRIS. Du kan se hele intervjuet nedenfor.

Gratulerer, Nomada Studio!