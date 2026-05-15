To unge menn anmeldt til politiet for å ha forsøkt å ta på ryttere i Giro d'Italia: "Ikke vær som denne fyren"

HQ

To menn ble tatt på fersken da de prøvde å ta på rytterne i Giro d'Italia-feltet under den sjette etappen torsdag. De to mennene har blitt anmeldt til politiet, ifølge lokale medier (via Cycling Weekly), og ble til og med fanget på helikopterkameraene da de prøvde å ta på rytterne da de passerte.

"Vi elsker dere i veikanten. Vi elsker entusiasmen deres, vi elsker at dere heier på rytterne, vi elsker at dere kler dere som flamingoer. Men det er en grense som ikke må overskrides. Ikke vær som denne fyren", skrev den offisielle kontoen til løpet.

Ifølge RAI er de to mennene på 19 og 20 år som "lekte" seg til å ta på rytterne, anmeldt til den lokale påtalemyndigheten for å ha forårsaket fare under et idrettsarrangement, og hvis de blir tiltalt og funnet skyldige, kan de bli utestengt fra idrettsarrangementer og bøtelagt.

Giro d'Italia fortsetter på fredag med den syvende etappen, en 246 km lang fjelletappe, den lengste i rittet, mellom Formia og Blockhaus. Portugiseren Afonso Eulálio leder sammendraget nesten tre minutter foran spanjolen Igor Arrieta, mens Paul Magnier leder poengkonkurransen med 105 poeng etter å ha vunnet tre av de seks første etappene. Favoritten Jonas Vingegaard ligger på 15. plass i sammendraget, 6:22 bak Eulálio.