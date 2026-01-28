Toåring setter to Guinness-rekord med triks i snooker

HQ

I en alder da de fleste småbarn fortsatt kjemper med byggeklosser, behersker Jude Owens allerede vinkler, puter og trykk. Toåringen fra Manchester har skrevet navnet sitt inn i Guinness rekordbok to ganger, og er den yngste personen noensinne til å fullføre både et bankskudd og en dobbeltpotte. Bragdene skjedde med bare noen ukers mellomrom, et øyeblikk i sportssammenheng, men likevel nok til å plassere Jude blant de yngste dobbeltrekordholderne sporten noensinne har sett.

Den første milepælen kom 12. oktober, da Jude klarte et bankskudd i bassenget bare to år og 302 dager gammel. Fem uker tidligere hadde han allerede forbløffet tilskuerne med en dobbeltpott i snooker, 261 dager etter at han fylte to år. Dette er ikke nymotens taps eller iscenesatte triks; de krever berøring, romlig bevissthet og en følelse for bordet som mange spillere jakter på i årevis. For Jude kom de før førskolen.

Faren Luke oppdaget gnisten tidlig hjemme, der snooker raskt ble Judes favorittbeskjeftigelse. Med barkrakker (og senere en kjøkkenkrakk) som erstatning for ekstra høyde, lærte Jude å gripe køen på en naturlig måte, og han fikk den lett gjennom fingrene. Luke, som selv har spilt siden han var 10 år gammel, innrømmer den ubehagelige sannheten som alle idrettsforeldre til slutt må innse: Sønnen hans har kanskje rett og slett mer talent.

Rekordene har allerede åpnet dører. Jude fikk en spesiell walk-on til det britiske mesterskapet i 2025, og han har blitt den yngste kjente spilleren som har fått et sponsorat i sporten. Hjemme balanserer han snookerballer med fotballdrømmer, heier på Manchester United og idoliserer Bruno Fernandes. Men spør du ham hvem som ville vunnet en kamp mellom far og sønn, kommer svaret uten å nøle. "Jeg."