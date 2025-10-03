Toasty Guy fra Mortal Kombat-serien forlater Netherrealm Studios etter over tre tiår

HQ

Det er ikke uvanlig at folk bytter jobb i spillbransjen, og det er vanlig at utviklere har minst fem eller seks studioer på CV-en sin. Derfor skriver vi sjelden om det, bortsett fra når noen er spesielt godt kjent, og lydregissører er blant de rollene vi skriver svært lite om.

Men ... på den annen side er det ikke alle lydregissører som har jobbet på samme sted i over 30 år og vært med på å forme en av verdens mest berømte spillserier. Det har Dan Forden, som har vært involvert i utviklingen av Mortal Kombat siden det første spillet i 1992. Han har også dukket opp i spillet selv, og dukker opp på skjermen i del to (og senere) for å rope "Toasty" under kampene.

Nå melder imidlertid PC Gamer at Forden har annonsert sin avgang fra Netherrealm Studios via Instagram. Han skriver :

"Onsdag var min siste dag hos Netherrealm. Vi har laget mange morsomme ting gjennom årene. Jeg er veldig stolt av hva vi har oppnådd, og hvor gøy vi hadde det da vi lagde det. Det er så mange smarte, talentfulle mennesker der - se etter flere flotte ting som vil dukke opp i løpet av de neste årene."

Vi vet ikke hva han skal gjøre nå, men ifølge Wikipedia er Forden 62 år gammel, så det kan rett og slett være at han nå føler at det er på tide å pensjonere seg. Uansett ønsker vi ham lykke til.