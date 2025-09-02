Tobey Maguire sitt Spider-Man-kostyme er til salgs

HQ

Det er bare litt over en måned igjen til Halloween, og vi vet at mange av dere vil kle dere ut til fester og andre arrangementer. Noen ambisiøse har sikkert allerede begynt å planlegge, men hvis du ikke har gjort det, har vi et godt tips til deg.

Propstore Auction har lagt ut kostymet som Tobey Maguire hadde på seg i Spider-Man 2 fra 2004 og oppfølgeren Spider-Man 3, som hadde premiere tre år senere. Selskapet skriver:

"Dette kostymet ble brukt under produksjonen av begge filmene og antas å ha blitt mye brukt på settet. Det er den første Spider-Man-drakten Tobey Maguire har brukt i en film som noensinne har blitt tilbudt på auksjon av Propstore, og er et sjeldent og svært ettertraktet eksemplar fra den definitive live-action Spider-Man-trilogien. Som et emblem for en av de mest elskede superheltskildringene, legemliggjør den den tekniske innovasjonen og den visuelle arven fra Sam Raimis banebrytende serie."

Men å være på toppen har selvfølgelig en pris, og den har for øyeblikket et bud på 85 000 dollar, noe som er under minimumsbeløpet. Selgeren forventer at drakten vil hente opp til 200 000 dollar, så du har en idé om hvor mye du bør punge ut hvis du føler at dette ville være det ideelle kostymet for deg.

Hvis du ikke har råd, må du nøye deg med å vindusshoppe i Instagram-innlegget nedenfor, som resten av oss vanlige dødelige. Det er tross alt ganske stilig...