Tobias Johannessen fraktet til sykehus med oksygen etter slitsom stigning til Mont Ventoux

Tour de Frances 16. etappe endte med en stor skrekk for Tobias Johannessen, den norske rytteren fra Uno-X. Rett etter målgang på Mont Ventoux, en av de hardeste etappene i rittet, med en stigning på 8,8 prosent på 15,7 kilometer, falt han i bakken og ble evakuert i ambulanse med oksygen.

Til tross for de dramatiske scenene sendte Uno-X heldigvis raskt ut en uttalelse om at det gikk bra med ham. "Tobias fikk smerter i høyre side av øvre del av magen under den siste stigningen i dag. Han kom seg til mål hvor han umiddelbart ble sett til av rittets leger og fikk oksygen. Han føler seg mye bedre, men vil dra til det lokale sykehuset for videre undersøkelser".

"Han snakket med oss i løpet av de siste kilometerne og sa at han hadde problemer med å puste. Han hadde magekramper. Det er et fjell som krever sin egen innsats, sier lagsjef Stig Kristiansen til norsk TV2 (via Mundo Deportivo).

I 1967 døde syklisten Tom Simpson, verdensmester i 1965, av hjerteinfarkt som følge av solen på den samme etappen, Mont Ventoux. Det ble senere oppdaget at briten hadde tatt amfetamin, noe som bidro til hjerteinfarktet. Heldigvis ser det ut til at Johannessens hendelse bare var en forskrekkelse.

Johannessen, som lå på åttendeplass i sammendraget, endte på 28. plass på Mont Ventoux, 5 minutter og 11 sekunder bak vinneren Valentine Paret Peintre, tett fulgt av Ben Healy, iren som en gang hadde den gule ledertrøyen, men som nå ligger på niendeplass i sammendraget. Som forventet er touren nå et kappløp mellom Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, men avstanden er allerede stor mellom dem (4 minutter og 15 sekunder). På tredjeplass i sammendraget ligger Florian Lipowitz, 9 minutter bak sloveneren.