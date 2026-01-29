Tobias Sühlmann, tidligere designer hos McClaren, er nå designsjef hos Porsche

HQ

Mauer begynte i Porsche i 2004 som den fjerde designsjefen i selskapets historie, etter Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine og Harm Lagaay. Michael Leiters, Porsches nye administrerende direktør, sier noen ord om Mauer: "Michael Mauer formet en epoke hos Porsche," "Hans arbeid har formet stilen til Porsche-merket og vil forbli synlig i fremtiden."

Mauer vil støtte Sühlmann i en overgangsperiode. I en uttalelse sa han: "Tidløs design trenger begge deler: holdbarhet og nye impulser. Med tanke på Porsches strategiske omlegging er dette et godt tidspunkt for å bringe inn nye perspektiver."

"Tobias Sühlmann kan bygge videre på en unik designfilosofi", sier Leiters. "Med sin erfaring innen design av sports- og supersportsbiler vil han ytterligere skjerpe Porsches profil."

Med dette nye ansiktet ved roret for Porsche-design, vil han være i stand til å opprettholde merkets velfortjente status?