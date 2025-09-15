Toby Fox feirer 10 år siden utgivelsen av Undertale og fremskynder arbeidet med Deltarune Chapter 5 litt

HQ

Toby Fox er en av disse mystiske bransjefigurene som legenden vokser rundt etter hvert som spillene hans blir utgitt, med et fremtredende auteur-preg. Den unge utvikleren skapte Undertale og nylig Deltarune, og i disse dager feirer han 10 år siden utgivelsen av verket som katapulterte ham til suksess blant indie-utviklere.

Undertale Deltarune er 10 år gammelt, og skaperen har slått seg sammen med Fangamer for å presentere et spesielt feiringsarrangement til minne om denne milepælen. Arrangementet finner sted 20. og 21. september kl. 16:00 PT (i Europa kl. 00:00 BST / 1:00 CEST), og vil ikke bare gjennomgå spillet, men også snakke om dets åndelige etterfølger Deltarune, som ga ut kapittel 3 og 4 i sommer. Han jobber nå med kapittel 5, som han knapt kan gi noen detaljer om, men han sier at det vil være nikk til de som utforsket det forrige innholdet godt. Du kan følge arrangementet på denne lenken.

Undertale og Deltarune er to av de mest innflytelsesrike og samtidig mest unike rollespillene vi har sett de siste 10 årene, har du prøvd dem?