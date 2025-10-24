Todd Howard bekrefter at Bethesda jobber med "enda mer" Fallout

HQ

Som du kanskje vet, var det i går Fallout Day, 23. oktober, dagen da bombene falt i spillets dystopiske verden. Vi har rapportert om mange nyheter, inkludert sesonger i Fallout Shelter, Fallout 4 kommer til nye formater og en trailer for den kommende sesong to av TV-serien.

En ting som imidlertid fløy litt under radaren, var at Bethesda-veteranen Todd Howard holdt en kort takketale under Fallout Day Broadcast 2025-strømmen - og så ut til å avsløre at de jobber med mer Fallout, muligens flere prosjekter :

"Selv om jeg spiller inn dette ... det er ikke live ... og jeg ser sannsynligvis på meg selv akkurat nå fra skrivebordet mitt, og jeg leser chatten din og den tingen du vil ha og denne andre tingen du vil ha. Hei, vi leser alt. Bare vit at vi jobber med enda mer. Vi ser frem til den dagen vi kan dele det med alle."

Det har vært hyppige rykter om nyinnspillinger av både Fallout 3 og Fallout: New Vegas - og så er det selvfølgelig Fallout 5. Det er absolutt ingen overraskelse at Bethesda jobber med det, og Howard har tydelig antydet dette før, men det er likevel hyggelig å få en ny bekreftelse.