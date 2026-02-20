Todd Howard bekrefter at han er "anti-remake", og mener spill bør vise sin alder

HQ

Remake eller remaster? Det kan være vanskelig å se forskjellen noen ganger, men nå har vi en ganske klar skillelinje mellom de to. Todd Howard liker det ene, men er fortsatt imot det andre. Bethesda-sjefen har tidligere sagt at han ikke er den største fanen av å remake spill, og har nå gjentatt det poenget i et nylig intervju.

I en lengre podcast med Kinda Funny uttrykte Howard hvordan han mener at spill bør vise sin alder, ettersom mye av det som gjør dem til det de er, er når de kom ut. "Jeg har myknet opp på hele remaster-greia", sa han. "Jeg er på en måte anti-remake. Jeg respekterer de andre der ute, men jeg tror virkelig at alderen på et spill er en del av hva det er og dets personlighet og hva det representerte da det kom ut."

I fjor tok Bethesda oss alle med noe av en overraskelse da de slapp The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Fans av Fallout-spillene forventer at det kommer en lignende tittel et sted nedover linjen. Enten en Fallout 3 eller Fallout: New Vegas remaster. Howard kunne ikke bekrefte noen av delene, selv om han sa at det er "flere" Fallout-prosjekter i arbeid.