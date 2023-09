Todd Howard forsvarer lengre videospill

HQ

Med så mange flotte spill som kommer ut i år, kan det føles som om vi ikke har tid til å spille alle sammen. Noen diskuterer om vi bør se etter kortere opplevelser i spillene våre, men skaperen av Starfield, Todd Howard, ser ut til å mene noe annet.

Ien samtale med BBC forsvarte han lengre spill og sa: "I løpet av karrieren min har jeg funnet ut to ting om folk som spiller spill. Ofte spiller de én tittel veldig lenge i stedet for å gå videre til noe nytt. Men selv om de bare spiller i 10 eller 20 timer, fullfører hovedhistorien, redder verden og går videre, har de i det minste sett alle de andre valgene de kunne ha tatt. Det betyr at de 20 timene vil være forskjellige for hver enkelt spiller, fordi de har hatt så mange valgmuligheter - noe som har påvirket deres vurdering av historien og opplevelsen."

Vi har sett noen som har spilt Starfield fra tidlig tilgang, si at det faktisk er best å skynde seg gjennom spillets historie og deretter utforske i eget tempo på New Game+. Howard anbefaler ikke det, men sier at det å gå dypere inn i spillet er det som vil få det til å feste seg hos deg.

"Jeg tror at det er valgmulighetene som holder et spill gående i hodet ditt. Når du legger det fra deg, begynner du å tenke på når du kan ta det opp igjen. Hva skal jeg gjøre nå? Eller når du blir distrahert av valgene i et spill, og timene går, det er da jeg begynner å føle meg bra med spillet jeg lager. Det er alltid litt rotete under utviklingen, men du vet at ting begynner å falle på plass når du går inn for å teste noe, og det er sent på dagen og du må bli ferdig snart, og du begynner å spille. Før du vet ordet av det, har det gått tre timer, og du tenker: "Jøss, det visste jeg ikke engang!"."

Det ser ut til at de fleste er enige med Howard. Vi ga Starfield en positiv anmeldelse (som du kan lese her), i likhet med mange andre medier. Den ligger kanskje ikke på årets Metacritic-topp, men den er absolutt der oppe.