Todd Howard innrømmer at de sviktet fansen med Fallout 76

Du ser på Annonser

Selv om Bethesda febrilsk har forsøkt å fikse Fallout 76 via større oppdateringer som Wastelanders og nå Steel Dawn, så endrer ikke dette det faktum at det forblir en av de mest kontroversielle spillanseringene i nyere tid, blant annet på grunn av tusenvis av tekniske feil spillere måtte leve med i lang tid, men også at spillet ikke ble tatt godt imot av fansen i det hele tatt.

Regissør Todd Howard har dog i noen år holdt fast på at det gikk bra, men nå innrømmer han at de sviktet spillerne. I et intervju med The Guardian åpner han mer opp og forteller mer om hvordan prosessen har vært,

"We let a lot of people down," sier han for eksempel, og fortsetter med at de har lært en del om multiplayer, og hvordan dette kan integreres inn i opplevelsen:

"Obviously, we're big fans of single player and we've had some success with some multiplayer-focused games. We have found that even if it's multiplayer, whether it's Elder Scrolls Online or Fallout 76, a large number of our players want to play it like a single-player game and not have the other players distract from it. Games handle multiplayer in different ways, and I think it all has merit."

Det er et ganske fascinerende intervju, og vi anbefaler å lese hele via linken ovenfor. Vi vet allerede at Starfield kommer til å være helt og holdent et singleplayer-spill. Hva synes du om Fallout 76 slik det er i dag?