Todd Howard: "Jeg fortsetter å si nei" til en The Elder Scrolls-TV-serie

Fallout er kanskje elsket av alle akkurat nå etter at Amazon Prime Videos fenomenale TV-serie hadde premiere denne uken, og som vi tidligere har rapportert, er den allerede klar for en andre sesong.

Med tanke på suksessen skulle man tro at Bethesda ville være ivrige etter å tilpasse sin elskede Elder Scrolls-serie til et dystert fantasy-drama. Og det er tydeligvis mange som har bedt om nettopp det, men Bethesda-veteranen og spilldirektøren Todd Howard ser ikke ut til å være interessert.

Da Howard deltok på Fallout-premieren i Los Angeles, benyttet IGN anledningen til å spørre ham om en filmatisering av The Elder Scrolls-serien, og han svarte :

"Alle spør, liksom, om Elder Scrolls, og jeg fortsetter å si nei også."

Heldigvis ser det ikke ut til å være utelukket at noe kan skje i fremtiden. Howard sier videre at han ikke kan spå om fremtiden og innrømmer at det har vært veldig gøy å lage TV-serien (som han er utøvende produsent for):

"Man vet aldri om noen kommer til å klikke. Jeg tror at dette var et resultat av at "vi tror at ting passer sammen for å gjøre en jobb av høy kvalitet". Det var ikke påtvunget.

Jeg kan ikke spå om fremtiden, men dette har vært et av de morsomste prosjektene jeg noensinne har gjort, og vi er overlykkelige, alle i studioet, over å se det på denne måten."

Hva tror og håper du selv? Kommer det en The Elder Scrolls-serie etter suksessen med Fallout, og har den potensial til å bli bra?