Todd Howard om pensjonering: «Det var en periode for en stund siden da jeg funderte på hvordan det ville se ut

HQ

Todd Howard har vært sjefen i Bethesda – den personen man umiddelbart tenker på når man hører navnet på studioet – i flere tiår nå. Til tross for at han har vært et kjent navn i lang tid, er han bare 55 år gammel. Howard har imidlertid jobbet utrettelig og konsekvent med Bethesda-spillene så lenge at da Jason Schreier fra Bloomberg nylig fikk sjansen til å snakke med ham, benyttet han anledningen til å spørre om en mulig pensjonering.

Det er noe som har streifet Howards tanker før. I Schreiers siste YouTube-video leste han opp et sitat fra Howard, som lød som følger: «Sannheten er at det var en periode for en stund siden da jeg funderte på hvordan det ville se ut?»

«Ikke at det er nært forestående, men hvordan vil det se ut? Og det tenker jeg ikke lenger på. Jeg ser på arbeidet vi gjør. Jeg elsker det rett og slett. Jeg elsker å jobbe med disse menneskene. [Pensjonering] er virkelig ikke noe jeg tenker på... Noen i bransjen vår som er litt eldre enn meg, lager også fantastiske ting, så det er ikke noe jeg har tenkt på.»

Howard, som vanligvis holder kortene tett til brystet, og teamet hans hos Bethesda delte nylig studioets store planer for Starfield, Fallout og The Elder Scrolls VI. Siden Xbox ønsker å se mer av Bethesdas største serier, ser det ut til at vi kanskje vil få se en mer åpen Howard enn vanlig i fremtiden, men i det minste vet vi at uansett hvor mye vi hører fra ham, planlegger han å bli værende i overskuelig fremtid.