Starfield blir ikke noe bedre etter stor oppdatering om du synes selve spillet er kjedelig

Det var mye håp da Starfield først ble lansert. Spillet var godt over et tiår under utvikling, ifølge Bethesda, og da det endelig kom ut, var fansen litt splittet om hvorvidt de likte det eller ikke. Det er håp om at store kommende oppdateringer kan endre opplevelsen og samle alle rundt Starfield for litt mer enhetlig ros, i likhet med No Man's Sky eller Starfield, kanskje.

Bethesda-sjef Todd Howard tror imidlertid ikke oppdateringene vil være så revolusjonerende. I en samtale med Kinda Funny Gamescast nylig forklarte Howard at hvis du syntes Starfield var "kjedelig" i utgangspunktet, vil du ikke bli imponert av de nye oppdateringene. "For forventningsinnstilling, tror jeg det er den typen ting der hvis du elsker Starfield, tror vi at du kommer til å elske dette," sa han.

"Det er oppdateringer og ting som endrer spillet, ikke på en isolert måte, men på en slags meta. Vi bruker verdensrommet og andre ting på måter vi ikke har gjort før. Men hør her, hvis Starfield er noe som ikke fenget deg med en gang, eller hvis du ikke likte det, eller syntes det var kjedelig noen steder, tror jeg ikke dette kommer til å endre det fundamentalt."

Howard sa likevel at teamet som jobber med Starfield har likt det de har gjort veldig godt, og at vi vil høre mer om spillet ganske "soonish", så forvent mer om romfartsrollespillet i nær fremtid.