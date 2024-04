Todd Howard takket nei til flere forslag om å gjøre Fallout til en TV-serie

HQ

Den 11. april er det endelig tid for premiere på en TV-serie basert på Fallout, noe som tok mange forsøk før det i det hele tatt ble en serie. Det er i et klipp (som du kan se nedenfor, fra 1:04-markøren) at Todd Howard forteller at det har vært håp, fra andre, om å lage en TV-serie i en lang periode, men det føltes aldri helt riktig.

"Folk har ønsket å lage en Fallout-serie helt siden vi laget Fallout 3. Jeg har hatt mange møter og samtaler. Jeg har alltid tenkt at det ikke helt klikker for meg."

Det var først da Jonathan Nolan og Todd Howard snakket sammen at det virkelig klikket, fordi Nolan, ifølge Todd, hadde god kjennskap til spillene.

"Det var veldig tydelig at han hadde spilt spillene og elsket dem, og at han hadde en visjon for hvordan det kunne bli på skjermen. Vi var veldig, veldig tålmodige. Da vi fant ut av det, var det veldig klart for oss at dette var den rette måten å bringe Fallout til skjermen på."

Forhåpentligvis kan serien stille sulten etter det neste spillet i serien, og neste uke får vi vite om Nolan var rett mann for jobben med å lage en TV-serie av det.