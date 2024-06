Todd Howard vil ikke at Bethesda skal skynde seg med det neste Fallout-spillet

HQ

Selv om de kanskje har ansvaret for noen av de mest berømte RPG-franchisene som finnes, er Bethesda notorisk trege med å lage spill. Det har gått seks år siden The Elder Scrolls VI ble annonsert med den cinematiske traileren, og vi kan fortsatt være fem år fra utgivelsen.

Med suksessen til Fallout TV-showet har fansen skreket etter et nytt spill, eller til og med bare en oppdatering om når vi kan få se Fallout 5. I et intervju med YouTuber MrMattyPlays forklarte Todd Howard at selv om Bethesda kjenner til etterspørselen etter et nytt Fallout, kommer de ikke til å forhaste seg med noe.

"For andre Fallout-spill i fremtiden ... jeg kan selvsagt ikke snakke om dem akkurat nå, men jeg vil si, på en måte, skynde oss gjennom dem, eller vi trenger å få ut ting som er annerledes enn det arbeidet vi gjør i Fallout 76, du vet ... Vi føler ikke at vi trenger å forhaste oss med noe av det. Akkurat nå fyller Fallout TV-serien en viss nisje når det gjelder franchisen og historiefortellingen."

Howard mener det ligger en styrke i at Fallout blir mer populært når det er borte. "Jeg tror ikke det er så ille for folk å savne ting også", sa han. "Vi vil bare gjøre det riktig og sørge for at alt vi gjør i en franchise, enten det er Elder Scrolls eller Fallout eller nå Starfield ... at det blir meningsfulle øyeblikk for alle som elsker disse franchisene like mye som vi gjør."

I det samme intervjuet snakket Howard også om Starfields utvidelser, og hva vi kan forvente fra studioet.