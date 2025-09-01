ToeJam and Earl-skaperen avduker nytt overnaturlig liv-sim-prosjekt Dancing with Ghosts

Som en del av The Mix's Fall Game Showcase i helgen avslørte utvikleren Greg Johnson, kjent for å være en av skaperne av ToeJam and Earl, sitt neste prosjekt. Dette er et overnaturlig liv-sim-spill som er basert på en tragisk hendelse som relativt nylig rystet utviklerens liv, med selve spillet kjent som Dancing with Ghosts.

Ifølge en pressemelding er Dancing with Ghosts en tittel der målet er å innta rollen som den unge Mai, en karakter som hjelper lokale landsbyboere ved å delta i minispill for å tjene god karma til sin spøkelsesaktige følgesvenn kjent som Pim. De to samarbeider også om å hjelpe landsbyboerne med å overvinne sine problemer og bekymringer, og om å sende ut positiv energi slik at de kan unnslippe skyggeåndene som plager dem.

Når det gjelder hvor ideen til dette spillet kom fra, forklarer Johnson at han fikk ideen etter den tragiske bortgangen til sin 28 år gamle datter, og hvordan familien hans overvant den turbulente perioden. Han uttrykte i sin helhet :

"Jeg har vært gjennom noen vanskelige tider i livet mitt, men jeg husker alltid de menneskene som strakte ut en hånd og forsøkte å bringe litt lys når det var mørkt. Teamet mitt og jeg lager Dancing with Ghosts for å bringe glede til mennesker som trenger det, og vi håper at dere vil støtte oss i arbeidet med å bringe dette ut i verden."

Målet er å lansere Dancing with Ghosts så snart som i 2026 på PC og Nintendo Switch, med en Kickstarter som kommer i oktober for å bidra til å finansiere spillets produksjon ytterligere. Du kan se avsløringstraileren for spillet nedenfor.