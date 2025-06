Toem 2 Avslørt: Et nytt perspektiv på eventyr

HQ

Det elskede fotoeventyret fra det svenske indie-studioet er tilbake. Oppfølgeren utspiller seg flere år etter originalen, og følger den samme hovedpersonen, som nå er mer erfaren, på en ny reise for å fange de gåtefulle fenomenene kjent som Toems.

Oppfølgeren introduserer et betydelig skifte til 3D-omgivelser, slik at spillerne kan klatre og utforske ulike landskap for å oppdage skjulte hemmeligheter og unike fotomuligheter. Nye verktøy, som en saks og en hammer, som er laget av venner i spillet, kan brukes mens man ser gjennom kameralinsen for å løse gåter og samhandle med omgivelsene. Toem 2 er planlagt utgitt neste år på PC og konsoller. En spillbar demo vil være eksklusivt tilgjengelig på Play Days fra 7. til 9. juni.

Knyt joggeskoene og gjør kameraet klart, det er på tide å legge ut på et nytt fotoeventyr i Toem 2! Noen år etter den opprinnelige historien legger du ut på et nytt avslappende eventyr, ansporet av din nye lidenskap for å oppdage og fotografere disse mystiske "hendelsene" som kalles TOEM-er. Ta på deg rollen som en mer selvsikker eventyrer ved å hoppe og klatre deg gjennom omgivelsene, slik at du kan se verden fra et helt nytt perspektiv. Ta deg gjennom nye regioner, hjelp nye ansikter og skap varige vennskap. Så hva venter du på? Det er flere TOEM-er å oppdage!

Har du spilt det originale spillet, og er Toem 2 noe du vil sjekke ut?