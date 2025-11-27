Gamereactor

Tog kjører ned og dreper 11 jernbanearbeidere i Kinas verste jernbaneulykke på over ti år

To andre ble skadet da vedlikeholdspersonell ble påkjørt under testkjøring i Kunming.

Eleven jernbanearbeidere omkom og to ble skadet torsdag etter at et tog kjørte på et vedlikeholdsteam i Kunming, sørvest i Kina, under en testkjøring med jordskjelvdeteksjonsutstyr. Kollisjonen skjedde på en buet strekning i nærheten av jernbanestasjonen Luoyang Town i Yunnan-provinsen, der togtrafikken siden har blitt gjenopptatt.

Myndighetene har satt i gang en etterforskning for å finne ut hva som forårsaket landets dødeligste jernbaneulykke på mer enn ti år. Kinas omfattende jernbanenettverk, som er et av de største og mest trafikkerte i verden, har tidligere vært under lupen etter flere alvorlige hendelser, blant annet dødsulykker i 2011 og 2021.

Dette er en nyhetssak under utvikling...

