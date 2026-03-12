Tog mellom Beijing og Pyongyang gjenopptas etter seks års pause

HQ

Det første passasjertoget på seks år mellom Beijing og Pyongyang gikk torsdag, og gjenopprettet dermed en historisk jernbaneforbindelse som hadde vært innstilt siden starten av covid-19-pandemien i 2020.

Tog K27 forlot Beijing jernbanestasjon for en reise på omtrent 24 timer og 41 minutter, og kjørte nordøstover rundt Bohai-havet før det stoppet i den kinesiske grensebyen Dandong. Derfra krysser det inn i Nord-Korea og skal etter planen ankomme Pyongyang fredag kveld. Kinesiske jernbanemyndigheter opplyser at ruten vil gå fire ganger i uken i begge retninger, på mandager, onsdager, torsdager og lørdager.

K27 // Shutterstock

Myndighetene i Kina beskriver tjenesten som et skritt i retning av å styrke båndene mellom nabolandene og oppmuntre til utveksling mellom mennesker. Foreløpig er billettene hovedsakelig forbeholdt reisende med forretningsvisum, og ifølge reisebyråer i Beijing ble setene på den første avgangen raskt utsolgt.

Den kortere jernbaneruten mellom Dandong og Pyongyang vil også gjenoppta daglige avganger, noe som vil knytte de to landene sammen igjen etter flere år med pandemisk isolasjon. Flytrafikken mellom hovedstedene har også så smått kommet i gang igjen, og Nord-Koreas statlige flyselskap har begynt å fly i begrenset omfang, selv om turismen til landet fortsatt er svært begrenset.