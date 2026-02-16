Tog sporer av i Sveits etter en rekke dødelige snøskred i Alpene i helgen

HQ

Et tog sporet av i nærheten av Goppenstein mandag etter å ha blitt truffet av et snøskred, og fem personer ble skadet, opplyser sveitsisk politi. Hendelsen skjer mens store deler av de vestlige Alpene fortsatt er under snøskredvarsel i kategori 5, det høyeste nivået, etter en uke med kraftig snøfall og ustabile snøforhold.

Avsporingen følger en rekke dødelige snøskred i løpet av helgen. I Val d'Isère omkom to britiske skiløpere og en franskmann, mens et annet snøskred på den italienske siden av Mont Blanc krevde livet til ytterligere to skiløpere. Myndighetene sier at nysnø, sterk vind og svake indre snølag har skapt eksepsjonelt farlige forhold langs alpehalvmånen som strekker seg over Frankrike, Sveits og Østerrike.

Alpine redningseksperter advarer om at selv passering av en enkelt skiløper eller snøens naturlige vekt kan utløse snøskred under slike forhold. Grad 5-varsler, som anses som "ekstraordinære" og sjeldne, signaliserer at ekstremt store naturlige snøskred er mulige og utgjør en alvorlig risiko for veier og bebyggelse i dalene. Myndighetene har oppfordret skiløpere og fjellklatrere til å unngå alt annet enn helt sikre bakker inntil forholdene bedrer seg...