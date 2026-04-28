Togkollisjon i Jakarta etterlater 15 døde og rundt 100 skadde

Sent mandag 27. i Bekasi, en forstad til den indonesiske hovedstaden Jakarta. Et passasjertog ble påkjørt av et godstog på sporet, ifølge den offisielle rapporten. Transportminister Dudy Purwagandhi uttalte at ulykken skjedde da en taxi stoppet ved en planovergang nær Bekasi Timur stasjon, noe som førte til at pendlertoget med passasjerer og en vogn reservert for kvinner stoppet på sporet, der det ble truffet av fjerntoget.

Ifølge Reuters er det i skrivende stund 15 omkomne, alle kvinner fra vognen som ble påkjørt, og 88 personer er skadet i varierende grad. Myndighetene fortsetter imidlertid arbeidet med å rydde vognen, som er fullstendig ødelagt, så det kan ikke utelukkes at flere omkomne vil omkomme i løpet av de kommende timene.

Etter å ha besøkt et av sykehusene i Bekasi, der de skadde blir behandlet, uttalte president Prabowo Subianto at han hadde gått med på å bygge en viadukt i nærheten av jernbanesporene, og at myndighetene ville etterforske kollisjonen. Han la til at store deler av jernbanenettet ikke var tilstrekkelig vedlikeholdt.