Togkollisjon i Øst-Slovakia etterlater minst 66 skadde

Vi har nettopp fått nyheten om at en kollisjon mellom to persontog i Øst-Slovakia har ført til minst 66 skadde etter at et lokomotiv og en vogn sporet av i nærheten av landsbyen Jablonov nad Turnou. Ulykken skjedde nær en tunnel vest for Košice, noe som førte til en stor beredskapsaksjon. Bilder delt av politiet avslørte vridd metall og avsporede vogner spredt langs en åsside. De fleste passasjerene fikk lettere skader, men flere trengte mer alvorlig legehjelp. Ifølge myndighetene skjedde sammenstøtet der to spor går over i ett, og en etterforskning av årsaken er nå i gang. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!