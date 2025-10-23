Toho Co. tar livet av Godzilla i januar

HQ

I en overraskende vending har Toho Co. kunngjort at Godzilla snart vil møte en grusom slutt. Som en del av den pågående tegneserien kjent som Godzilla, vil den kommende sjette utgaven, som kommer 7. januar, se King of Monsters bli drept i en "aldri sett før" hendelse.

Som avslørt av utgiveren IDW Publishing, vil tegneserien markere slutten på den første buen i historien skrevet av Tim Seeley med kunst av Nikola Čižmešija. I sammendraget ertes det med et "dramatisk vendepunkt for serien, som skildrer monsterkongens fall på en måte som fansen aldri har sett før."

Den nøyaktige arten av hvordan Godzilla vil bli drept, blir ikke nevnt, da det ganske enkelt sies at "tilsynelatende død forblir topphemmelig", men at det vil "bane vei for en dristig ny retning."

Selv om dette virker som et alvorlig øyeblikk, skal det sies at store figurer har blitt drept tidligere og deretter enten gjenoppstått eller brukt igjen i forskjellige universer. En av de mest kjente DC-historiene er Death of Superman, for eksempel. Denne Godzilla -fortellingen finnes også i Kai-Sei Era -myten for figuren, noe som betyr at den ikke nødvendigvis vil skildre en skjebne for MonsterVerse-titanen også.

Som en siste bemerkning bemerker blogginnlegget at Godzilla vil bli gjenfødt i den syvende utgaven av serien i februar, men i form av Kai-Sei Energy Godzilla, som beskrives som et "transcendent vesen av ren kosmisk kraft".